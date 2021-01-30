محافظ الإسكندرية يشكر البعثة المصرية الدومينيكانية لنجاحها في كشف أثري

قدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الشكر إلى البعثة المصرية الدومينيكانية، التابعة لجامعة سانتو دومنيجو، برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز، العاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب المحافظة، التي نجحت في كشف أثري هام جديد بامدينة الساحلية.

وأشاد «الشريف» بالجهد الذي بذلوه في ذلك الاكتشاف، الذي يدل على مكانة الإسكندرية التاريخية والتراثية، كما قدم الشكر إلى جميع الجهات المختصة التي تعاونت وساهمت في ذلك الكشف الأثري الهام، الذي سيتحدث عنه العالم أجمع.

ونجحت البعثة المصرية الدومينيكانية، في الكشف عن 16 دفنة في مقابر منحوتة بالصخر من طراز لوكلي «فتحات الدفن الحائطية»، التي شاع استخدامها في العصرين اليوناني والروماني.

وكشفت البعثة بداخل هذه الفتحات عن عدد من المومياوات في حالة سيئة من الحفظ، تبرز سمات التحنيط في العصرين اليوناني والروماني، عثر عليها بقايا من الكارتوناج المذهب، بالإضافة إلى تمائم من رقاقات ذهبية على شكل لسان، كانت توضع في فم المتوفى، يي طقس خاص لضمان قدرته على النطق في العالم الآخر، أمام المحكمة الأوزيرية.

وأوضحت الدكتورة كاثلين مارتينيز، أن من أهم هذه المومياوات، اثنتين احتفظتا ببقايا اللفائف، وأجزاء من طبقة الكارتوناج، الأولى عليها بقايا تذهيب وتحمل زخارف مذهبة، تظهر المعبود أوزوريس إله العالم الآخر، بينما ترتدي الأخرى على رأسها تاج الآتف، المزين بقرون وحية الكوبرا عند الجبين.

أما عن صدر المومياء تظهر زخرفة مذهبة، تمثل القلادة العريضة، يتدلى منها رأس الصقر، رمز المعبود حورس.