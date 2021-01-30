طواريء في «الضرائب» لتلقي إقرارات ضريبة المرتبات بعد إلغاء عطلة السبت

تواصل مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، تلقي إقرارات الضريبة على الدخل إلكترونياً، بعد قرار رئيس المصلحة رضا عبد القادر، إلغاء عطلة الجمعة والسبت، في كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، واستمرار عملها في ساعات العمل الرسمية.

وتنتهي غداً مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية على ضريبة المرتبات إلكترونياً، وفق ما أكد عليه "عبد القادر" في تصريحات سابقة لـ"الوطن" ناشد فيها الشركات سرعة تقديم الإقرارات، قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2020، على أساس حد الإعفاء الشخصي 7 آلاف جنيه سنويا، والثانية في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2020، بعد رفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه سنوياً.

ووفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يقدم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية، وحتى نهاية شهر أبريل للأشخاص الاعتبارية، وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي، ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول.

ويتم تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهور أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2020، وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام، مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 1/1/2020 حتى 30/6/2020، والثانية من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020، وذلك لاختلاف شرائح الضريبة نظرًا لتعديل نص الماده 8 من قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020.

وفي وقت سابق أكد وزير المالية، في تصريحات، الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وأن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزمه بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.