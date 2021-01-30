«البريد» تبدأ صرف معاشات فبراير الاثنين المقبل في 4 آلاف مكتب

تستعد الهيئة القومية للبريد لصرف معاشات فبراير لنحو 10 ملايين و500 ألف مستحق بعد غدٍ الاثنين، ولمدة 8 أيام عبر 4000 مكتب بريد تغطى كافة انحاء الجمهورية.

وقالت مصادر بالهيئة لـ«الوطن»، أن الهيئة تستعين حاليا بمكاتب بريد متحركة خاصة في أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية، التي تتطلب تواجدا كثيفا من المواطنين في مكاتب البريد، بهدف منع الازدحام والتكدس والتيسير على المستفيدين من عدم الوقوف بطوابير طويلة.

وأوضحت المصادر، أن عملية الصرف ستتم على مراحل، تجنباً للزحام على مكاتب البريد، وحماية لأصحاب المعاشات من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاعن أن التقسيم يتسهدف أيضاً التيسير عليهم، والتعجيل بعملية الصرف.

وقالت المصادر، إن الصرف سيبدأ لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه يوم الإثنين، ولمدة يومين، على أن يتم صرف معاشات من يتقاضون أقل من 2000 جنيه اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى الخميس، كشريحة ثانية، والباقي بعد ذلك.

وأشارت المصادر إلى أنه بإمكان المواطنين الحاصلين على المعاشات، تحويل صرف معاشاتهم من مكاتب البريد إلى البنوك، ولكن يشترط إخطار التأمينات الاجتماعية أولاً على ذلك.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 900 جنيه، ويتم البدء فى صرف المعاشات مع نهاية كل شهر ميلادى عبر مكاتب البريد وعدد من الجهات الاخرى التى تقوم أيضًا بصرف المعاشات.