«المهندسين»: العصر الحالي به طفرة في أعداد المشروعات.. ونهتم بالتقدم التكنولوجي

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين جمعيتها العمومية العادية، بعد تأجيلها لمدة ساعتين لعدم اكتمال النصاب حسبما ينص القانون.

وأعرب المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، عن أسفه لوجود بطالة بين أبناء المهنة، مرجعًا أحد أسبابها إلى زيادة أعداد الخريجين دون النظر إلى احتياجات سوق العمل إلى تخصصات بعينها.

وقال «حشيش»، في بيان صادر عن النقابة، اليوم، إنه ينبغي دراسة احتياجات سوق العمل إلى أعداد وتخصصات المهندسين وبناء عليه يتم قبول الأعداد الملتحقة بالكليات والمعاهد الهندسية وهو ما تسعى إليه نقابة المهندسين، مؤكدا على أن العصر الحالي يوجد به طفرة كبيرة في أعداد المشروعات الهندسية المختلفة المجالات واهتمام القيادة السياسية بالتقدم الصناعي والتكنولوجي والتي لها دور في تقليل البطالة».

وأكد المهندس عادل درويش رئيس الشعبة، أن قضية تأهيل المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل وتحسين فرصهم للحصول على فرص عمل جيدة هي الشغل الشاغل لمجلس الشعبة، «ويظهر ذلك جليًا للجميع من خلال قيام الشعبة بعقد الندوات والمحاضرات العلمية والتي يحاضر فيها كبار الخبراء في مجال الهندسة الميكانيكية من أساتذة جامعات أو مهندسين استشاريين، سواء كانت بمقر النقابة أو عبر تقنية «Zoom» ومن ثم تحميلها على الصفحة الرسمية للنقابة لتعميم الاستفادة.

من جانبه أشار المهندس محمد السيد عبد المجيد، وكيل مجلس الشعبة، أن العام المنقضي شهد عدة فعاليات منها زيارات خارجية قامت بها الشعبة إلى أكبر المصانع والشركات مثل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، واصفا إياها بأنها أحد أعظم قلاع تكرير البترول في الشرق الأوسط حيث تقوم بتوفير ثلث الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وانتهت الزيارة باتفاق مع شركة ميدور بعمل بروتوكول تعاون بينها وبين نقابة المهندسين من شأنه تدريب شباب المهندسين حديثي التخرج لتأهيلهم إلى سوق العمل، إضافة إلى إبرام العديد من البروتوكولات لتدريب وتأهيل المهندسين عبر زيارة شركة حلوان للأسمدة، «والتي تطبق أحدث النظم الدولية لإدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية» بحسب تعبيره.

ندوات علمية

وألقت المهندسة غادة عماد فكرى، أمين مجلس الشعبة، الضوء على خطة عمل الشعبة خلال العام 2021 بدأتها بمحور التدريب، مشيرة إلى أنه سوف يتم عمل برنامج كامل في أفرع الهندسة الميكانيكية، والمجالات والتطبيقات الهندسية المرتبطة بها، مع عدد من أهم المحاضرين في مصر وخارجها من خلال تقنية الأون لاين، خلال الفترة المقبلة بسبب جائحة كورونا، وسوف يتم تنسيق ذلك بالتوافق مع المحاضرين وبتنظيم من شعبة ميكانيكا.

وأضافت أمين الشعبة أنه حال عودة الأمور لطبيعتها يتم تنسيق عدد من الندوات العلمية في مجالات الهندسة الميكانيكية وتطبيقاتها مع عدد من المحاضرين بالتوازي مع البرنامج الموضوع «أون لاين» والذي لن يتوقف في جميع الأحوال.

وأكدت أنه جار تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والمصانع امتدادًا لخطة عام 2020 التي تتيح لمهندسي ميكانيكا التدريب والتأهيل من كل الشرائح العمرية، بجانب التنسيق لمتابعة كبرى المشروعات بالدولة والتواصل مع الجهات المسئولة بها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهضبة الجلالة لاطلاع مهندسي ميكانيكا على مجهودات الدولة في مختلف المشروعات الصناعية.

تسجيل الاستشاريين

من جانبه ألقى المهندس الاستشاري «عبدالله دهينة» عضو لجنة الهندسة الاستشارية، عضو المجلس الأعلى الضوء على بعض الإحصائيات منها الموافقة على 128 طلب قيد ومعادلة الشهادات الأجنبية، وتلقي 91 طلب تسجيل الاستشاريين وإضافة مجال وتسجيل مكتب استشاري تمت الموافقة على عدد 26 ورفض طلبين اثنين وتأجيل 50 للاستيفاء والمقابلة والاختبار التحريري وتحويل 13 للجنة البينية، والموافقة على 38 طلب إضافة لقب دكتوراه.

وفي ختام فعاليات الجمعية العمومية أوضح المهندس عادل درويش أن مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، اتخذ قرارًا بعمل لينك خاص بالشعبة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لمهندسي الميكانيكا عبر تقنية Zoom مرة شهريًا، لعرض الاقتراحات والرد على الاستفسارات فيما يخص الهندسة الميكانيكية، مؤكدا على أن الشعبة في تواصل مستمر مع اللجنة الاستشارية العليا للنظر السريع في طلبات المهندسين الذين يريدون الحصول على لقب استشاري.