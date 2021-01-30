محافظ أسيوط يناقش سبل تطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور خالد البكري، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لمناقشة استكمال تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، وتنمية الموارد الذاتية للمشروعات، فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية، وحملات اليوم الواحد على الأسواق والمحال، لضبط الأولى، والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، الأعمال التي نفذت، والجهود المبذولة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية، التابعة للمحافظة بقرية بني مر في مركز الفتح، والحمام بأبنوب، وبني سند بمنفلوط؛ للإسراع في عمليات التطوير، وفقا للإمكانات المتاحة، وتوفير الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان، وتقليل الاستيراد؛ إذ وضعت خطة مستقبلية وشاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي، بالتنسيق مع المتخصصين والفنيين، وتحسين السلالات الموجودة لزيادة كميات اللحوم والألبان.

ووجه «سعد» سكرتير عام مساعد المحافظة، بتكثيف الجهود لتنمية المشروعات، واستكمال خطة تطوير مزارع المحافظة بالغريب بساحل سليم، وبالوادى الأسيوطي، والتوسع في زراعتها، وتحسين وسائل الري بها، وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب، والاستفادة من «الخبرات والكفاءات من شباب الخريجيين، بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطري، وخبرات أساتذة جامعة أسيوط»، بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة، بزراعة محاصيل مختلفة.

وأشار المحافظ إلى أهمية هذا القطاع، لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها، في حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه.

كما وجه محافظ أسيوط، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية كافة، لضبط الأسواق، والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بها.