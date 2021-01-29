محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى التأمين الصحي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة له اليوم، سير العمل بمستشفي المبرة للتأمين الصحي. واطمئن على منظومة شبكات الأوكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

كانت جولة المحافظ، بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها. وبحضور الدكتور أيمن منصور مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي، والدكتور منتصر عبدالفتاح أستاذ العناية المركزة، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالمستشفى.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض أقسام المستشفى، واستمع إلى شرح من الدكتور أيمن منصور، مدير المستشفى، عن التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

كما تابع المحافظ سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد قسم خزانات وشبكات الأكسجين، واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأوكسجين لأقسام المستشفى بصفة مستمرة، مؤكدًا على استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة ومتابعة سير العمل وتوافر الاحتياجات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".