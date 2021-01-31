«المهندسين»: بروتوكلات مرتقبة مع وزارات وهيئات لتدريب وتوظيف الأعضاء

أعلن عدد من الشعب الهندسية بنقابة المهندسين عن وضع خطة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة، لتدريب المهندسين وتوظيفهم، وذلك خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها الشعب الهندسية السبعة خلال الأيام القليلة الماضية.

التحول الرقمي

ففي شعبة الهندسة الكهربائية، قال المهندس وسام الشيخ، أمين الشعبة، إن الشعبة تضع في أولوياتها متابعة تعاون النقابة مع بعض الشركات لتحقيق أهداف النقابة في التحول الرقمي وتدريب الكوادر.

وشدد «الشيخ» على حرص الشعبة لتجهيز بروتوكولات تعاون لتوقيعها مع الجهات التي تقوم الشعبة بزيارتها لإتاحة التدريب وفرص عمل، مشيرا إلى أنه تم التوافق علي تشكيل لجنة للتدريب تنبثق من الشعبة للعمل علي تنظيم العمليات والبرامج التدريبة المطلوب توفيرها للارتقاء بمستوى المهندسين الكهربائيين.

وخلال استعراضه لخطة عمل الشعبة خلال عام 2021، أشار «الشيخ» إلى أنه سيتم الاستمرار فى عقد الندوات، وكذا قيام الشعبة بتنظيم زيارات ميدانية الى محطة كهرباء العاصمة الإدارية ، والمحطة الشمسية أعلى مبنى وزارة الكهرباء أو مبنى هيئة الطاقة المتجددة، ومركز التحكم القومي للكهرباء، ومركز أبحاث الجهد الفائق بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ومصانع شركات رائدة ، وزيارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، منوها إلى السعي لتنظيم ورشة عمل لدعوة بعض مراكز التدريب والاتفاق على دورات بأسعار رمزية للمهندسين وطلبة كليات الهندسة بالتنسيق مع لجنة التدريب.

الأكاديمية البحرية ووزارة الشباب

وفي شعبة الهندسة الميكانيكية قالت المهندسة نوره خميس بكرى، أمين مساعد مجلس الشعبة، إنه جارى التواصل مع عدد من الجهات المميزة في مجالات التدريب والتوظيف مثل الأكاديمية البحرية، ووزارة الشباب والرياضة، وبعض الجهات الأخرى لتفعيل بروتوكول تعاون شامل معهم ويشمل التدريب والتأهيل والتوظيف والمشاركة في المعارض والمنتديات وملتقيات التوظيف التي تنظمها هذه الجهات لخدمة كافة شرائح مهندسي ميكانيكا.

من جانبه تطرق المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، عضو لجنة الهندسة الاستشارية وعضو المجلس النقابة، لمحور الزيارات والتعاون الخارجي قائلًا: «إنه امتدادًا لخطة عام 2020 في زيارة عدد من الشركات الكبرى والمصانع بمصر، تستمر الشعبة فى زياراتها للتواصل مع مهندسي ميكانيكا في كافة مواقع العمل لمعرفة احتياجاتهم والخدمات التي توفرها النقابة لهم».

وأوضح «دهينة» أنه جارى عمل بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الهندسية العالمية التي تقوم بتطوير أكواد المهنة وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية للإطلاع مهندسي ميكانيكا على أحدث وسائل التكنولوجيا في المجالات الهندسية المختلفة.