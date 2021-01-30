«الصحة الحيوانية»: تطوير البنية التحتية لمراكز الألبان ورفع كفاءتها

قالت الدكتورة ماريونيت زغلول، أستاذ صحة الأغذية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالمشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ساهمت كثيرًا في تطوير هذه المراكز، لافتة إلى أن العمل قبل المبادرة كان يسير بدون نظام محدد، ومع تطبيق أنظمة الجودة بدأ تطور البنية التحتية.

هيئة سلامة الغذاء لا تسمح بتراخيص إلا بضمان اشتراطات محددة

وأضافت أستاذ صحة الأغذية، بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، خلال حديثها مع خلود الرفاعي، مراسلة قناة «dmc»، أن نظام الجودة يحاول الوصول بالألبان من المزرعة وأثناء الحليب وحتى وصوله للمستهلك في كوب لبن آمن وصحي وخالٍ من مسببات الأمراض، مشددة على أن جميع مراكز تجميع الألبان من المفترض أن تقوم بتطبيق الأنظمة الخاصة بالجودة حتى تستطيع مواكبة التطور، خاصة أن هيئات مثل هيئة سلامة الغذاء لا تسمح بتراخيص إلا بضمان اشتراطات محددة لجودة الألبان.

التحليل الوقتي للألبان قبل دخولها المركز

وكشفت أستاذ صحة الأغذية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، أن مركز تجميع الألبان الذي تعمل به كان ينتج 3 أطنان من الألبان، ولكن بعد تطويره ومنحه للشهادة وصل لـ5 أطنان خلال وقت قليل، حيث زادت كفاءة التنكات ليسع أكثر من 16 إلى 18 طن لبن، مشددة على إجراء التحليل الوقتي للألبان قبل دخولها المركز لتقرير ما إذا كان سيتم استلامها أم لا.