«سيناء الحاضر وتحديات المستقبل».. ندوة بـ«الأعلى للإعلام» غدا

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ غدا الأحد، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا؛ ندوة بعنوان «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

تحديات السياحة

وقال المجلس في بيان عنه، اليوم، إنه من المقرر أن تناقش الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.

وقال المجلس في بيانه إنه من المقرر أن يحضر الندوة عدد كبير من مراسلي الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المصريين.

وفي وقت سابق أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بدء انطلاق أولى فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021، التي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع المجلس، وذلك خلال الندوة التي عُقدت تحت عنوان «قراءة في تاريخ التطرف ومخاطرة»، بحضور عدد من الأئمة والواعظات.