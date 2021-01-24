أول تحرك من الأعلى للإعلام بعد حظر قنوات «يوتيوب» تبث فيلما مسيئا للرسول

قال الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يحترم أحكام القضاء ولا يناقش فيها، موضحًا أن المجلس بصفته مسؤولا عن تنظيم الإعلام بكل أشكاله ومن بينها قنوات «اليوتيوب» سينفذ حكم القضاء الإداري الخاص بحجب قنوات «اليوتيوب» التي تبث فيلما مسيئا للرسول صلى الله عليه وسلم.

نشأت الديهي: سننفذ الحكم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة تنظيم الاتصالات

وتابع الديهي في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلًا إنه «رغم إيمان المجلس الشديد بالاتاحة للحرية وليس المنع والتقييد، فهناك ضوابط وقيود أخلاقية وقانونية لا بد أن يحترمها القائمون على هذه الوسائل والوسائط التعليمية»، بحسب تعبيره..

الأعلى للإعلام: نؤمن بالحرية مع المحافظة على الثوابت الدينية والأخلاقية

وقال نشأت الديهي إن المجلس سيقوم بتفعيل اختصاصاته وفقا لألية التعامل مع مثل هذه القضايا بالتعاون مع الجهات ذات الصلة كالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

متابعًا: «بشكل عام المجلس يؤمن بالحرية ويتيح الحرية للجميع لكن يحافظ على الثوابت الدينية والأخلاقية».

القضاء الإداري يحجب روابط على يوتيوب بسبب الإساءة للرسول

وأصدرت اليوم، الأحد، محكمة القضاء الإداري، حكما بحجب الروابط الإلكترونية المحملة على موقع يوتيوب داخل مصر، التي يُعرض عليها الفيلم المسىء للرسول، محمد صلى الله عليه وسلم، تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ووقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المجلس عن إصدار أية قرارات في هذا الشأن.

وبحسب القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب حيال نشر أو بث أخبار كاذبة بأى وسيله إعلامية أو موقع إلكترونى أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعية 5 آلاف أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه القانون، يجب على المجلس الأعلى للإعلام اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.