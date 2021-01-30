السيسي يطمئن على سلامة الرئيس التونسي بعد «واقعة البريد»

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وفقا لما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي اطمأن على سلامة أخيه الرئيس التونسي، إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير لتمنيات للرئيس السيسي الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

كما جرى التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف، إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.