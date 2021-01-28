«الصحة اللبنانية» تشكر السيسي: دعمه لنا مهم في وقت عصيب

قال الدكتور فادي سنان، مدير عام وزراة الصحة اللبنانية، إن الوضع ما زال صعبًا جراء تفشي فيروس كورونا بين المواطنين اللبنانيين، إلا أن زيارة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، جاءت في وقت عصيب دعما لنا، وقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا يتوقف دعمه لما تمر به لبنان من أزمات.

المستشفي المصري في بيروت عالج ما يقرب من 100 ألف مواطن

وأضاف «سنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه منذ حرب عام 2006 أنشئت الدولة المصرية مستشفى في بيروت في إحدى المناطق الفقيرة بلبنان، وحتى الآن عالج ما يقرب من 100 ألف مواطن لبناني: «مصر أم الدنيا وأختنا الشقيقية الكبيرة».

سيستمر الإغلاق العام في لبنان

وأوضح أن الوضع في لبنان يزداد صعوبة بسبب الموجة الثانية من كورونا وتفشي الجائحة، وهناك 3974 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم، وأكثر من 76 وفاة، والموجة الثانية صعبة على لبنان، كما أنه سيستمر الإغلاق العام في لبنان بالرغم من احتجاج البعض على الإغلاق.

تعتمد لبنان على استيراد لبن الأطفال

وأكد أنه لا يتم تصنيع الألبان الخاصة بالأطفال في لبنان أبدًا، وتعتمد على استيراده، حيث كانت الشحنة الخاصة بحليب الأطفال التي أرسلتها مصر بمثابة دعمًا كبيرا للأطفال هناك.

وقدم الشكر لما يلاقيه من دعم السفارة المصرية في بيروت، والسفير المصري الدكتور ياسر علوي، لتواصله الدائم مع اللبنانيين للوقوف على الاحتياجات، كما أن الدعم اللا محدود من الرئيس السيسى يلخص العلاقات الأخوية التي تربط مصر وبيروت.