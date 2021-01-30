استئناف حركة الصيد بميناء البرلس وانطلاق 127 مركبا في البحر المتوسط

شهدت محافظة كفر الشيخ، استئناف رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط، وانطلقت 127 مركب من ميناء البرلس، بعد تزويدها بالوقود اللازم، والاطمئنان على حالتها الفنية، كما انتظمت حركة الصيد والسروح ببحيرة البرلس، وقرى مركز مطوبس، عقب استقرار حالة الطقس.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم، برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إخطارا من مدير ميناء الصيد البحري بمركز البرلس، بانتظام حركة الملاحة بالميناء، وسط تحسن نسبي في الأحوال الجوية.

وكانت محافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال نور الدين، محافظ الأقليم، أعلنت الخميس الماضي، توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، وأنشطة الصيد ببحيرة البرلس.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إن غرفة الأزمات بكفر الشيخ، برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، تلقت إشارة من إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، بتوقف حركة الملاحة؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية، المتمثلة في سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج.

أضاف البيان، أن محافظ كفر الشيخ، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.

وتعرضت المحافظة خلال الأيام الماضية، لعدم استقرار في الأحوال الجوية؛ إذ شهدت موجة من الرياح والأرتبة، أعقبها سقوط أمطار خفيفة على أنحائها كافة، خاصة المناطق الشمالية، واحجم الصيادون عن الخروج في رحلات صيد؛ بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.