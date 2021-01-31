تفاصيل طرح 380 قطعة أرض سكنية بـ5 مدن جديدة الأسبوع المقبل

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدد كبير من قطع الأراضي، داخل المدن الجديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة، وهى (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة).

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم طرح تلك الأراضى كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذى تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ (24 – 25)/7/2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

وأشار الوزير، إلى أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان، مضيفاً أن التفاصيل، وتشمل (شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد)، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/2/2021.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، قطع أراضٍ بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، وقرعات جديدة واحدة تلو الأخرى، لمواجهة المتاجرة بالأراضي السكنية بعد ارتفاع الأسعار، وضمن الشروط المنصوص عليها للحصول على قطعة أرض، البناء عليها خلال مدة زمنية لا تتخطى 5 سنوات كحد أقصى من موعد الاستلام.

ويتم سداد ثمن قطعة الأرض، بنظام تقسيط يمتد إلى 3 سنوات، تسهيلاً على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، للبناء عليها والاستقرار بها.

وأتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد في القطعة الواحدة، عكس ما يتم في الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي.

وهناك حالات تمنع المتقدم من الحصول على قطعة أرض من ضمن الأراضي التي تطرحها الوزارة.

ومنها أن يكون شخصا غير طبيعيا، أو مواطناً غير مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة»، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

وأن يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

وأن يكون المتقدم ليس من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقًا للجدول المرفق بكراسة الشروط.