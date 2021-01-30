عاجل.. القاهرة وباريس تنفذان تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد المصرية (صور)
كتب:
محمد مجدي
04:56 م | السبت 30 يناير 2021
صورة من التدريب المصري الفرنسي المشترك
انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة والذي يستمر لعدة أيام مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.
وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة، ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.
وأعربت عناصر من القوات الجوية المشاركة في التدريب عن سعادتها بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد والذي يأتي في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.