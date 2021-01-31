هتسهل عليك.. تعرف على خطوات تحويل بطاقة صرف المعاش لـ ميزة

يسعى الكثير من أصحاب المعاشات إلى تحويل بطاقة المعاشات الخاصة بهم إلى بطاقة ميزة، حتى يستطيعون الحصول على المميزات الخاصة بالبطاقة، والتي تمكنهم من صرف جزء من المعاش الشهري الخاص بهم قبل حلول موعده، في صورة شراء المنتجات التي يحتاج إليها المواطن.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مميزات تحويل كارت المعاش إلى بطاقة ميزة والمستندات المطلوبة لذلك وفق مكتب بريد الدقي، كالتالي:

المستندات المطلوبة للتحويل لبطاقة ميزة

- يتم تقديم استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد المنتشرة لجميع محافظات الجمهورية.

- يقوم المواطن بتقديم صورة من البطاقة الشخصية الخاصة به أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- تقديم صورة من بطاقة الفيزة الخاصة بصاحب المعاش.

مميزات البطاقة ميزة

- تمكن صاحب المعاش من صرف جزء من معاشه قبل موعد صرف المعاش في الشهر الجديد من خلال بطاقة ميزا عن طريق شراء المنتجات وليس الحصول على المال نقدا.

- تمكن المواطن من الشراء بالبطاقة اللا تلامسية أو بطاقة ميزا والدفع بها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونية.

- يستطيع المواطن من خلالها دفع الفواتير الخاصة به وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع.

- يستطيع صاحب المعاش سحب المعاش الشهري الخاص به من خلال ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب البريد.

ويمكن تحويل كارت صرف المعاش الشهري إلى بطاقة «ميزة» للحصول على التسهيلات وعلى الراغببن في التحويل الذهاب لمكتب البريد التابع له محل إقامة صاحب المعاش لتقديم المستندات المطلوبة والسالف ذكرها، ثم ملء الاستمارة الخاصة بالتحويل من البطاقة العادية لبطاقة ميزا.

والجدير بالذكر أنَّ بطاقة ميزة تكون سارية حتى 5 سنوات من تاريخ استخراجها، وتستعد الحكومة المصرية في الوقت الحالي لتطبيق منظومة كارت ميزة على جميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري.