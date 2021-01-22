إزاي تصرف جزء من المعاش قبل ميعاده.. خطوات تحويل البطاقة إلى «ميزة»

سعت هيئة البريد المصري إلى إصدار بطاقات «ميزة» لأصحاب المعاشات، في إطار اتجاه الحكومة المصرية لتعزيز الخدمات الإلكترونية بالفترة الأخيرة، في جميع مؤسسات وهيئات الدولة، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتميز كارت ميزة «البطاقة اللا تلامسية» بإمكان صرف جزء من المرتب أو المعاش قبل صرف الشهر الجديد، من خلال شراء بعض الاحتياجات من خلال البطاقة التلامسية دون الحصول على أموال.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد مميزات تحويل كارت المعاش إلى كارت ميزة والمستندات المطلوبة، وفقا لما أوضحته الهيئة القومية للبريد المصري، حيث يقدم البريد خدمة صرف المعاشات وهي خدمة دفع مخصصة لمساعدة هيئة التأمين الاجتماعي وصناديق التأمين الخاصة في إدارة مدفوعاتها العادية لصالح الأفراد المستحقين لها من خلال تطبيق داخلي يتيح الصرف من أي مكتب من مكاتب البريد المصري.

تفاصيل ومميزات كارت ميزة لأصحاب المعاش

ـ يمكن للمواطن من خلال كارت ميزة بصرف جزء مالي من معاشه قبل حلول موعد صرف المعاش، من خلال شراء المنتجات وليس نقدا.

ـ يمكنه الشراء ببطاقة ميزة، والدفع بالبطاقة من ماكينات الدفع الإلكترونية.

ـ تمكن المواطن من دفع الفواتير الخاصة به وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع.

ـ يمكن للمواطن أن يسحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي.

- تتميز بطاقة ميزة بكونها بطاقة لا تلامسية.

المستندات المطلوبة للتحويل لبطاقة ميزة

- ملء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الفيزا الخاصة بصاحب المعاش.

ولتحويل كارت صرف المعاش الشهري إلى بطاقة «ميزة» والاستمتاع بما تقدمه من تسهيلات للمواطنين، يجب التوجه إلى مكتب البريد التابع له صاحب المعاش والذي يتحدد وفق محل سكنه، مصطحبا معه المستندات المطلوبة، ثم يملأ الاستمارة الخاصة بطلب تحويل كارت المعاش إلى بطاقة ميزة.

يذكر أنَّ بطاقة ميزة تتيح الخدمات البنكية لموظفي الدولة، كما أنَّها سارية لمدة 5 سنوات، وتكتمل المنظومة بالكامل في سبتمبر 2021، حيث سيتم استبدال بطاقات موظفي الدولة بالكامل وتحويلها إلى بطاقة ميزة.