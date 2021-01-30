طالبة تحاول الانتحار لمعاتبتها.. وشاب يتناول سم فئران بالدقهلية

حاولت طالبة التخلص من حياتها في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بعد أن نهرتها خالتها أثناء معاتبتها لها بسبب تأخرها في العودة إلى المنزل ليلاً، بمنطقة المجزر الآلي في مدينة المنصورة، حيث قامت بتناول أقراص سامة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة إلى قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة العام، بوصول «إيمان م. س.»، 15 سنة، طالبة، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناول أقراص دوائية.

انتقل ضباط مباحث القسم إلي مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال خالتها المدعوة «الطاهرة م. م.»، 46 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، في محضر الشرطة، قررت بأن المصابة مقيمة طرفها، وأنها قامت بتناول أقراص «نيوفلين»، على إثر قيام خالتها بنهرها لتأخرها ليلاً خارج المنزل، مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة رقم 1078 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث آخر، أصيب سائق بحالة تسمم وإعياء شديد بقرية «ميت عاصم»، التابعة لمركز منية النصر، إثر تناوله سم فئران، وأكد في التحقيقات أنه تناول السم بطريق الخطأ.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول «محمد رضا السيد إبراهيم»، 28 سنة، سائق، مقيم بقرية «ميت عاصم»، دائرة المركز، إدعاء تناول مادة سامة.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ، وسؤال المذكور، في محضر الشرطة، قرر بتناوله سم فئران بالمنزل عن طريق الخطأ، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 387 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة منية النصر، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.