صاحب شركة سياحة: اتفقت مع «أم ملاية» على علاقة محرمة فسرقتني

«كنت متفق معاها على سهرة حمرا، عشان أثارتني بالعباية اللف اللي كانت لابساها في مول شهير وقت أن تعرفت عليها، لكنها سرقتني وقت العلاقة» بهذه الكلمات اعترف صاحب شركة سياحية في تحقيقات النيابة العامة أنه أعجب بفتاة كانت ترتدي «عباية لف» مثيرة داخل مول تجاري شهير في أكتوبر، ودار بينهما حوار داخل المول اتفقا على سهرة حمراء نظير حصول الفتاة على 1000 جنيه في الساعة لكنه فوجئ أن الفتاة أرسلت «لوكيشن» فيلا رجل الأعمال إلى 3 من أصدقائها كانوا بصحبتها في المول بعد أن وصلت إلى الفيلا وعقب خروجه من الحمام وجدهم داخل الفيلا وتمكنوا من سرقته.

المجني عليه: طلعت من الحمام لقيت 3 شباب سرقوا مني 100 ألف

وأضاف المجني عليه في تحقيقات النيابة، أن المتهمين أشهروا في وجهه الأسلحة البيضاء وهددوا بالقتل واستولوا منه على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه و3 هواتف محمولة وكمية من المشغولات الذهبية وفروا هاربين بصحبة الفتاة، وبعدها ارتدى رجل الأعمال ملابسه وتوجه إلى قسم شرطة أكتوبر ثان وحرر محضرًا بالواقعة واتهم الفتاة وأصدقاءها بسرقته بالإكراه وأن الفتاة كانت طعمًا من أجل تنفيذهم حيلتهم حتى نجحوا فيها.

التحريات: العصابة تصطاد الزبائن من المولات الشهيرة

أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وأن الفتاة حضرت بصحبة المجني عليه داخل فيلته وعندما استغلت وجوده في الحمام أرسلت عنوان مكانها إلى زملائها الذين كانوا يتبعونها وأنهم يشكلون عصابة لسرقة الضحايا بهذا الأسلوب، وتمكنت المباحث من القبض عليهم بعد أن أرشد المجني عليه عن أوصافهم فتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة.

نسبت النيابة العامة للمتهمين تهم السرقة بالإكراه وقررت حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة وأنهم اعتادوا التردد داخل المولات التجارية الشهيرة لاصطياد المجني عليهم عن طريق الفتاة، بينما مهمتهم هي مراقبتها وتتبع خط سيرها حتى تنفيذ جريمتهم.