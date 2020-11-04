رئيس مركز شباب قويسنا "المقال" بسبب "راقصة": "قرار عنتري للوزير"

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور تظهر إحدى الراقصات داخل الكافيتريا الخاصة بمركز شباب قويسنا في محافظة المنوفية، أثناء حفل "عيد ميلاد "، مما أثار غضب عدد من المواطنين على مستوي المحافظة، كما أصدر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عدة قرارات بمعاقبة عدد من العاملين بمركز الشباب، وحل مجلس الإدارة.

تحدث رئيس مجلس إدارة مركز شباب قويسنا، محسن لطفي، لـ"الوطن" قائلاً إن الواقعة تعود إلى 5 أيام سابقة، عندما أقام مستأجر الكافيتريا "البوفية" بعمل حفل "عيد ميلاد"، بحضور فرقة للفنون الشعبية، تضم راقصة، بعد الساعة العاشرة مساءً، عقب رحيل جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي النادي.

وأضاف أنه فور علم الإدارة بالواقعة، مساء ذلك اليوم، تم تحرير مذكرة بالواقعة، قام بالتوقيع عليها صباح اليوم التالي، وتحويلها إلى إدارة الشباب والرياضة بقويسنا، وإلى مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، لاتخاذ ما يلزم مع تلك الواقعة، لمخالفة بنود التعاقد من قبل المستأجر.

وعلق على قرار وزير الشباب والرياضة بـ"حل" مجلس إدارة مركز الشباب، قائلاً: "لم يصلنا أي شيئ حتى الآن، وإذا اتخذ قراراً في هذا الشأن، سيكون قراراً عنترياً ومخالفاً للوائح"، مؤكداً أن مجلس إدارة المركز كان أول من تحرك لاتخاذ إجراء فوري تجاه الواقعة.

وأصدر وزير الشباب والرياضة، في وقت سابق أمس الأول، مجموعة قرارات رادعة وفورية تجاه مجلس إدارة مركز شباب مدينة قويسنا وإدارة المركز، بعد أن تبين للوزارة صحة الواقعة، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة حفلات "غير لائقة" بقاعة المناسبات بالمركز، وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا مركز الشباب.

تضمنت قرارات الوزير اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة، وإحالة جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز، بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.

وأكد "صبحي" أن الوزارة تحرص على دعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ الأنشطة والمشروعات، في ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة، تجاه أي هيئة يثبت مخالفتها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.