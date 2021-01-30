سيميوني يداوي جروح سواريز.. وينصح بالتعايش مع الظرف الراهن

كال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، المديح لمهاجمه الأوروجوائي لويس سواريز، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع فريق العاصمة الإسبانية.

وانتقل سواريز صاحب الـ 33 عامًا من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، مطلع الموسم الجاري، مقابل 6 ملايين يورو لمدة موسمين.

وأظهر مهاجم أياكس وليفربول السابق، حزنه الشديد وكذلك دموعه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق الكتالوني لإعلان رحيل سواريز، في سبتمبر الماضي.

وكان المدرب الجديد للبارسا حينئذ، رونالد كومان، أبلغ مهاجمه بأنه خرج من حساباته الفنية في الموسم الجديد.

لذلك يرى سيميوني، أن سواريز يحتاج إلى معاملة خاصة، لا سيما أنه كان نجم الفريق في آخر ستة انتصارات للروخيبلانكوس.

وقال المدرب الشهير بـ«التشولو» إن سواريرز «جاء بحماسة شديدة، وبرغبة في البقاء على الساحة، ونحن نساعده أيضا لكي يشعر بالراحة والأهمية».

وأردف «فوق كل شيء لكي يكون في الموقع الأكثر راحة بالنسبة إليه، أي بالقرب من المنطقة».

نصيحة بالتعايش

وشدد مدرب أتلتيكو مدريد، على ضرورة التعايش مع الظروف الراهنة بسبب تفشي كورونا، وذلك بعدما تأكيد غياب ثنائي الفريق، يانيك كاراسكو وماريو هيرموسو، بسبب كوفيد-19.

وأكد سيميوني في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة قادش المقررة غدا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا، أن «علينا التعامل مع مثل هذه المواقف».

وتابع «الشباب جميعهم بخير، لذلك سنمضي قدما، ونعلم أنه سيتعين علينا التعايش مع هذا الوضع، طوال الموسم».

وشدد على ضرورة إيجاد حلول، لافتا إلى أن «هناك لاعبون آخرون، متحمسون للغاية ومستعدون للعب، وستكون هناك فرصة لهؤلاء الذين لم يلعبوا كثيرا، في المباريات الأخيرة».

وعن مباراة الغد، أتم: «نعلم الصعوبات التي ستواجهنا، أمام خصم سيحاول إغلاق المباراة.. سنسعى لأن نكون أقوياء دفاعيا، وانتهاز أي فرصة، سواء عبر الهجمات المرتدة أو الكرات العالية».