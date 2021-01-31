تفاصيل مقتل شاب وسرقته في الدقهلية.. «كان راكب توكتوك جديد»

«كنا محتاجين فلوس، وهو كان راكب توكتوك جديد، قتلناه في أقل من 40 ثانية وسرقنا التوكتوك»، بهذه الكلمات اعترف متهمان اثنان بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة مقتل وسرقة سائق توتوك في أجا، ونسبت النيابة لهما تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا.

العثور على الجثة

وتلقى مركز شرطة أجا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة المركز بطريق ترابى بالأراضى الزراعية بإحدى القرى بدائرة المركز، وقرر والده «عامل»، خروجه من منزلهما للعمل على مركبة «التوك توك» وعدم عودته.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية إلى تحديد مرتكبى الواقعة، حيث تبين أنهما شخصان أهدهما عاطل مقيم بدائرة المركز، والآخر عامل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة كفرالشيخ.

تفاصيل الواقعة وضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما أنه نظراً لكونه مقيم بالقرية محل إقامة المجنى عليه وعلمه بعمله على مركبة «التوك توك» قيادته، اتفق مع المتهم الثانى على قتله وسرقة مركبة «التوكتوك»، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستقلال مركبة "التوك توك" صحبته بزعم توصيلهما إلى محل إقامتهما، ثم قاما بمغافلته وخنقه حتى فقد الوعى والتعدى عليه بعصا «شومة» على رأسه فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بذات المكان وهربا بمركبة «التوك توك».

عقب جريمتهما قام المتهمان بالتوجه إلى محافظة كفرالشيخ وتغيير معالمه والتقابل مع أحد الأشخاص (عاطل ، له ملعومات جنائية) وأخبراه بارتكابهما الواقعة ورغبتهما فى بيع «التوك توك»، فقام بإصطحابهما لأحد الأشخاص (ميكانيكى، مقيم بمحافظة كفرالشيخ) والذى قام بشرائه منهما نظير مبلغ مالى بالرغم من علمه بكونه من متحصلات واقعة قتل وسرقة، وتم استهداف الآخرين من سيئ النية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما أرشدا عن «التوك توك» المستولى عليه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة «الشومة» ودراجة نارية تم شرائها من قيمة بيع «التوك توك» المستولى عليه .