الأمن يكشف لغز جثة ترعة الإسماعيلية.. قتله شقيقان للتخلص من ابتزازه

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض العثور على جثة داخل جوال طافٍ بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، تبين أن الجثة لعاطل عمره 24 عاما وأنه قُتل بالرصاص، وأن صاحب مخبز وشقيقه ارتكبا الجريمة للتخلص من ابتزاز المجني عليه، حيث قتلاه بالرصاص ووضعا جثته في جوال وألقياه فى ترعة الإسماعيلية.

تبلغ لمركز مشتول السوق بأمن الشرقية بالعثور على جثة عاطل 24 سنة له معلومات جنائية ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة داخل جوال طافي بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز .

التحريات

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مالك مخبز 38 عاما، وشقيقه 31 عاما، مقيمين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية أسفرت عن ضبطهما وبحوزة المتهم الثاني (طبنجة وعدد من الطلقات).

بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وقررا أنه نظراً لدأب المجني عليه على التعدي عليهما وسابقة قيامه بابتزازهما مالياً.

تنفيذ الجريمة

عقد المتهمان العزم على التخلص من المجني عليه بقتل، وقيامهما بتاريخ الواقعة باستدراج المجني عليه واصطحابه إلى شقة سكن أحدهما وعقب وصولهما قاما بالتعدي عليه بالضرب على رأسه باستخدام أجنة حديدية فأوديا بحياته وقاما بتقييده ووضعه داخل الجوال ثم قاما بنقل جثته باستخدام دراجة نارية (توك توك) والتخلص منها وهاتفه المحمول بإلقائهما بمياه الترعة، تم بإرشاد المتهمين ضبط الدراجة النارية والأداة المستخدمتين في ارتكاب الواقعة.