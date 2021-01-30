«نريد فتاة تحمل ألف طوبة».. منشور يثير الجدل على «فيسبوك» بالبحيرة

سادت حالة من الجدل بين بعض الرجال والفتيات بمحافظة البحيرة، عبر ساحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد رفع شاب منشور يطالب فيه بفتاة من اللاتي يطالبن بالمساواة بحمل ألف طوبة والصعود بها للطابق الثاني، كما يفعل عشرات الرجال يوميا، الأمر الذي لاقى استنكارا من العديد من الفتيات وفي المقابل أيده العديد من الرجال.

«نداء لكل فتاة وسيدة تؤمن وتطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، نبحث عن فتاة تحمل 1000 طوبة وتصعد بهم للطابق الثاني»، منشور تداوله عدد من الشباب بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عبر صفحات ومجموعات «فيس بوك»، ساخرين من الفتيات اللاتي يتشبثن بالمساواة بين الرجل والمرأة، ويهاجمن الرجال وتُردن أن تحصلن على امتيازاتهن وحقوقهن.

وقال طارق تمام، أحد أهالي رشيد، «تريد بعض الفتيات الحصول على كل المميزات والاستثناءات، سواء في العمل أو المنزل باسم المساواة، ولا تفعل 1% منهن ما يفعله الرجال، وإذا جرت المقارنة على المستوى العملي، سنجد أن الرجل يستطيع أن يعمل في أي مجال لتوفير قوت يوم أسرته، حتى لو تطلب الأمر حمل الطوب والزلط والرمل، والصعود به إلى الأدوار العليا، وإذا بحثنا عن سيدة تفعل ما يفعله الرجل لا نجدها».

ويضيف كريم زايد، في تعليق، «حرية ومساواة المرأة انعكست على تصرفات بعضهن، حتى تجد لبسهن لا يرتقي لمجتمعنا الشرقي، وهو ما يحدث حالة من السخط بين أوساط الشباب، ولعل مصطلح الموضة هو ما تعتبره الفتيات رخصة لهن، لكي تلبسن ما يحلو لهن، حتى تجد بعضهن تشربن الشيشة وتدخن السجائر بشراهة مقلدات بذلك الرجال».

التعليقات السابقة أثارت حفيظة بعض الفتيات، لترد إحداهن قائلة، «إذا كنتم تقولون أن المرأة نصف المجتمع، فأنا أرى أنها كل المجتمع، حيث تجدها الأم والأخت والزوجة الحبيبة ولا تحلوا الحياة إلا بهن، وأقول لكل من يستنكر دور المرأة في المجتمع، عليك أن تنبذ أمك وأختك وزوجتك إن استطعت».