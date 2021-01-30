الاثنين.. جلسة ببرلمان تونس لمساءلة وزيري الدفاع والتجارة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب «البرلمان التونسي» في اجتماعه، اليوم، عقد جلسة عامة، بعد غدٍ الاثنين، لتوجيه أسئلة إلى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزير التجارة، وكان رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، قال أمس الجمعة، خلال لقائه الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان، إن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات في تاريخ البلاد نظرا للمصاعب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وكان مدير ديوان رئيس الوزراء معز لدين الله المقدم، أكد أمس الجمعة، في تصريحات تليفزيونية، عقد جلسة عمل بين الحكومة التونسية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، حول الوزراء الجدد.

واوضح المقدم، أنه جرى فتح جميع الملفات وتبين أن ما وجد بها لا يرتقي إلى أن يكون شبهات فساد جدية، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي سياق آخر، أعلنت مكونات وفروع تابعة لجمعيات وأحزاب سياسية تونسية في فرنسا، إنشاء ائتلاف لمساندة التحركات الاجتماعية في تونس، وفقا لما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد وسط العاصمة التونسية «تونس»، احتجاجات طالبت بإسقاط النظام السياسي في البلاد و«إخوان تونس»، وتجمع المتظاهرون في «شارع الحبيب بورقيبة» للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة.

من جانبها، نشرت قوى الأمن تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة واستقدمت قوات إضافية، وتفريق المتظاهرين، بعد دخولهم في مناوشات مع الشرطة.

ووقعت العديد من الاشتباكات في وقت سابق من الشهر الجاري، بين قوات الأمن التونسي، ومتظاهرين في شارع «الحبيب بورقيبة»، عقب انطلاق مسيرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وللمطالبة بالعمل وإسقاط النظام.