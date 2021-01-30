ميمي جمال تكشف حقيقة هجر أبنائها: «الكلام إتحور ومعنديش فيسبوك»

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها بالفعل اتخذت قرارا باعتزال المجال الفني، وكانت تُفكر في هذا الأمر بعد وفاة زوجها الراحل حسن مصطفى، «بعد وفاة زوجي قعدت سنة أو سنة ونصف في البيت تعبانة نفسيًا، لأن زوجي ده كان عشرة عمري، مدة زوجنا دام أكثر من 40 سنة»، موضحة أن وفاة زوجها سببت لها هزة كبيرة، لكن عندما طلبها الفنان أحمد حلمي لأحد الأدوار وافقت.

وافقت على طلب أحمد حلمي بتجسيد دور والدته في «لف ودوران»

وأضافت «جمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «TeN»، أن الفنان أحمد حلمي عندما طلب منها تجسيد دور والدته في فيلم «لف ودوران» وافقت، لكن بعد انتهاء الفيلم قررت اعتزال الفن، «لاقيت إن كفاية كده، اشتغلت كتير بشتغل من وأنا 9 سنين، يعني اشتغلت في طفولتي وخلف ولادي وأنا بشتغل».

أسعد عندما يهتم البعض بي ويطمئن على حالتي الصحية

وتابعت: «والدتي الله يديها الصحة هي اللي وقفت معايا وربت ولادي وأنا شغالة، دلوقتي قولت أعتزل بقى وأشوف أحفادي وأولادي»، موضحة أنها مقصرة جدًا في الرد أو الحديث لوسائل الإعلام لكنها تكون سعيدة للغاية عندما يتصل بها البعض للاطمئنان عليها وعلى صحتها، «أخر مرة بنت كلمتني، قولت لها جوزت البنات وكل واحدة ليها بيتها وأنا بحب قعدة بيتي كل واحدة ليها ظروفها».

هناك من حّور تصريحاتي بشأن أبنائي وبناتي

وحول اتهامها بهجر أبنائها، قالت: «اللي كلمتني دي حورت الكلام، أنا كنت بقول مش بحب الدوشة، وبحب أروح أشوف ولادي وأحفادي بس كل واحد في بيته له ظروفه وحياته ونظامه، يوم الجمعة كلنا بنتغدى مع بعض، لاقيت بنتي زعلانة وبتقولي ليه الكلام اللي يضايقنا ده؟ الناس بتقول على الفيس بوك إنك قاعدة وحيدة ومش بتيجي عندنا عشان الظروف، وأن الوحدة قاتلة وكده».

وأوضحت أنها ردت على ابنتها قائلة «مين قالك الكلام الفارغ ده، أنا معنديش فيس بوك والكلام متحور، طب لية الناس تعمل معايا كده، إنتوا متعرفوش قد إيه أنا زعلت من نفسي وكأني قولت الكلمتين دول رغم أني مقولتش حاجة، عمري ما أزعل من ولادي ولا بناتي ربنا يخليهم لي ويخليهم لأحفادي».