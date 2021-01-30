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إصابة 3 أفراد من «الحماية المدنية» في حريق فيصل

كتب:

ضياء السبيري
10:52 م | السبت 30 يناير 2021
حريق في منطقة فيصل

حريق في منطقة فيصل

قالت مصادر بمحافظة الجيزة إن 3 أفراد من الحماية المدنية أصيبوا نتيجة الحريق الذي نشب منذ قليل في منطقة فيصل، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الهرم، وتم عمل الإسعافات للثالث في موقع الحريق.

وأضافت المصادر أنه لا توجد إصابات بين المدنيين.

وكان حريق قد نشب منذ قليل بجوار سلم حي الهرم في مخزن كاوتش على مساحة 1000 متر تابع بجوار عقار سكني خالٍ من السكان.

وكان قد تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وثلاث سيارات بها خزانات مياه.

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