رؤساء الهيئات الإعلامية أمام النواب للرد على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، عددًا من الاجتماعات المهمة خلال الأسبوع الجاري؛ للوقوف على آليات الرد على الإدعاءات الكاذبة بشأن ملف حقوق الإنسان.

وأكّد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنَّ اللجنة ستستمع إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية، كما ستستمع إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لتحديد آليات العمل المشترك حول ذات الملف.

وأشار «رضوان»، إلى أنَّ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام سيحضر اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية، مبينًا أنَّ جميع مؤسسات الدولة المصرية ستظل تؤدي أدوارها الوطنية لتوفير بيئة مزدهرة لحقوق المواطن المصري.

يُشار إلى أنَّ لجنة حقوق الإنسان كانت قد عقدت على مدار الأيام السابقة عددًا من الاجتماعات لمناقشة ما يثار ضد مصر بشكل منهجي ومتكرر، من جانب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر.

رئيس لجنة حقوق الإنسان: مؤسسات الدولة تؤدي دورها تجاه المواطن في مصر

وأصدَرت لجنة حقوق الإنسان، أول بيان في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وقد الاهتمام المتنامي بأوضاع حقوق الإنسان في مصر والارتقاء بالمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ تغلفه الديمقراطية، واستكمال مؤسسات الدولة، والتي من بينها برلمان عريق بغرفتيه، يمارس أدوار رقابية وتشريعية تعزز من سيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

وأكّدت لجنة حقوق الإنسان، أنَّ كل مايرد بشأن المتهمين محبوسين احتياطيًا على ذمة القضاء المصري، تجاهل أن ذلك يتم وفقًا لحيثيات قانونية دقيقة طبقًا لقانون الاجراءات المصري لاتهامهم بارتكاب او المشاركة في جرائم تخالف النظام والآداب العامة في القانون أو تورطوا في قضايا تمس الأمن القومي المصري.

وشددت لجنة حقوق الإنسان، على أنَّه لا يزال هناك حالة من استقاء المعلومات المغلوطة ضد مصر نقلًا عن الجماعات الإرهابية، واستنادًا إلى منطق فاسد تروّج له بعض المنظمات، لترديد نغمة مكررة يتبناها رموز التطرف والإرهاب، ممن يتشدقون بالمظلوميات التاريخية بينما لا تزال أيديهم ملطخة بالدماء، ومتورطون في حوادث الاعتداء على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس.