مجلس النواب يستمع إلى بيانات وزيري الري والزراعة غدًا

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلساته العامة غداً لاستكمال الاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى إطار الدور الرقابى الذى بدأ المجلس تفعيله بالتوازى مع الدور التشريعى. ويعرض كل من وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، البيان الوزارى والخاص بتنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق ٢٠١٨ - ٢٠٢٢» أمام المجلس الأحد، فيما يستمع المجلس فى جلسته العامة يوم الاثنين إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حول موقف الوزارتين من تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستكمل المجلس جلساته بالاستماع إلى بيانى وزيرى الخارجية والطيران المدنى عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة الثلاثاء. ويختتم المجلس جلساته يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان كل من وزيرتى الثقافة والبيئة عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، تحال البيانات الخاصة بكل وزارة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراستها وإعداد تقرير حولها.

اللجان تبدأ إعداد خطة عملها

فى نفس السياق، تبدأ بعض لجان البرلمان عقد اجتماعاتها بدءاً من الغد وعلى مدار الأسبوع، لإعداد خطة عملها فى دور الانعقاد الأول.

«الإدارة المحلية» تقيِّم «المحال العامة وساحات الانتظار»

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عدة اجتماعات لتقييم الأثر القانونى لعدد من القوانين التى أصدرها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وعلى رأسها قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ولائحته التنفيذية، وتعرض اللجنة ملف تطوير المواقف الرسمية، للحد من استمرار أزمة المواقف العشوائية.