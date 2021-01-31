البنك الأهلي: تجديد بطاقات ATM تلقائيا والاستلام من الفروع

كشفت مصادر مسؤولة بالبنك الاهلى، قيام البنك بتجديد البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك بشكل تلقائي، مؤكدة أنه بإمكان نحو 14 مليون عميل للبنك عند انتهاء البطاقات الخاصة بهم الحصول عليها بشكل تلقائي، ما لم يوجد ما يحول دون التجديد، علما بأن العميل يمكنه زيارة الفرع المصدر للبطاقة حال التأكد من التجديد التلقائي فعليا للاستلام، وتفعيل البطاقة، وفي حالة عدم تجديدها فيجب على العميل التوجه لأقرب فرع للتقدم للحصول على بطاقة أخرى، وللاستفسار عن حالة التجديد فيمكن الاتصال بخدمة «الأهلي فون» على مدار الأسبوع.

3 ملايين بطاقة ميزة أصدرها من البنك الأهلي

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن البنك الأهلي نجح في الوصول برصيده من إصدارات بطاقة ميزة إلى ما يزيد عن 3 ملايين بطاقة، وذلك كأول بنك مصري يصل إلى هذا العدد من الإصدارات والتي لديها قبول واسع داخل مصر من جميع الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة الهيئات الحكومية بغرض سداد المدفوعات الخاصة بها، بالإضافة إلى وصول إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة «الأهلي نت» للأفراد إلى نحو 5 ملايين عميل، بحجم معاملات وصل إلى 364 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 40 ألف عميل، بحجم معاملات مالية بلغ 31 مليار جنيه.

6500 ماكينة ATM بحلول عام 2023

وتابعت بأن البنك الأهلي يمتلك نحو 5000 من ماكينات الصراف الآلي، ما يعني أنه في صدارة البنوك المصرية، ويستهدف البنك زيادة أعداد تلك الماكينات في جميع المحافظات إلى 6500 ماكينة في عام 2023.

ونوه بأن عدد ماكينات نقاط البيع بلغ نحو 180 ألف ماكينة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تشمل خطط البنك التوسعية في الخدمات المصرفية الإلكترونية زيادة عدد فروع الخدمة الإلكترونية إلى 25 فرعًا، وفقًا لخطة التوسع الموضوعة.