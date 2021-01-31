قتل 100 من 300 مصاب.. أين ظهر فيروس «نيباه» أول مرة ومتى؟ (خريطة)

بعد تقرير تحذر من أنه قد يتسبب في جائحة جديدة أكثر فتكا من فيروس كورونا، ذكرت وكالة أنباء كازاخستان بعض التفاصيل عن الظهور الأول لفيروس «نيباه»، والذي يعود إلى ماليزيا عام 1999.

وأوضحت الوكالة أن أول حالة إصابة في ماليزيا كانت لمرب خنازير في إحدى مزارع الخنازير، وقد أصاب الفيروس وقتها 300 شخصا توفى أكثر من 100 منهم، أي أن أكثر من ثلث المصابين قتلوا بهذا الفيروس.

وأشار العلماء إلى أن الفيروس ينتقل إلى البشر من الخنازير المصابة، وبعد ظهوره لأول مرة في ماليزيا انتقل لاحقا إلى عدد من الدول في جنوب آسيا، ويمكن أن تستمر حضانة الفيروس 45 يوما.

وأصبحت الثمار الملوثة ببول أو لعاب خفافيش الفاكهة العامل الرئيسي الذي يسبب إصابة الإنسان بهذا الفيروس، وقد حذر خبراء منظمة الصحة العالمية الجمهور بتجنب ملامسة أي فاكهة بعلامات أسنان حيوانية على السطح.

ونشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، مساء أمس، تقريرا، يحذر من تفشي فيروس «نيباه»، فضلا عن التسبب بجائحة عالمية مقبلة ستكون أخطر من وباء كورونا الذي اجتاح العام في ديسمبر 2019.

رد صيني حاسم: الفيروس لا يرتبط بالصين

وبينما ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الفيروس منشأه الصين، ردت سفارة «بكين» في «القاهرة»، اليوم، على تلك الأنباء، وأكدت أن ربط هذا الفيروس بالصين غير صحيح وليس هناك أدلة تؤكّد على صحة هذه الأخبار، داعية إلى تحري الدقة في نقل مثل هذه التقارير التي تربط بين الفيروس والصين.

والفيروس واحد من 10 أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها أكبر خطرا على الصحة العامة، خاصة في ظل عدم استعداد شركات الأدوية العالمية الكبرى للتصدي للفيروس.

ووفق التقرير فإن «نيباه» مرض معدٍ آخر ناشئ، يسبب قلقا كبيرا، وفقا للمدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، جاياسري آير، التي قالت «جائحة نيباه يمكن أن تندلع في أي لحظة ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية».

وبحسب المعلومات التي نقلها التقرير يسبب الفيروس مشاكل تنفسية حادة، والتهاب وتورم الدماغ، ويتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75%، ومصدره خفافيش الفاكهة، كما ارتبط تفشي المرض في بنجلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.