«نيباه» فيروس جديد أخطر من كورونا: مكتشف في الصين و75% معدل وفياته

حذر تقرير خاص نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية من تفشي فيروس «نيباه» في الصين، فضلا عن التسبب بجائحة عالمية مقبلة ستكون أخطر من وباء كورونا الذي اجتاح العام في ديسمبر 2019.

وفيروس «نيباه» مرض معدٍ آخر ناشئ، يسبب قلقا كبيرا، وفقا للمدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، جاياسري آير، التي قالت «جائحة نيباه يمكن أن تندلع في أي لحظة ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية».

والفيروس واحد من 10 أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها أكبر خطر على الصحة العامة، خاصة في ظل عدم استعداد شركات الأدوية العالمية الكبرى للتصدي للفيروس.

أبرز المعلومات عن فيروس «نيباه»:

1- يسبب الفيروس مشاكل تنفسية حادة

2- يسبب التهاب وتورم الدماغ

3- يتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75%

4- مصدره خفافيش الفاكهة

5- ارتبط تفشي المرض في بنجلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر

متى تم اكتشاف الفيرس

تم اكتشاف الفيروس عام 1999 خلال تفشي المرض في ماليزيا وتعتبر خفافيش الفواكه الناقلة للفيروس، من نوع خفافيش الثعلب، الناقل الطبيعي لفيروس نيباه.

وأصاب الفيروس وقت اكتشافه الأجهزة العصبية والتنفسية لدى 265 شخصا مات منهم 115.

ويمكن انتشار الفيروس في عدد من الدول منها الصين وإستراليا وبنجلاديش والهند وتايلاند وأفريقيا.

طرق انتقال الفيروس

- ينتقل من الخفافيش إلى الحيوانات والبشر.

- يمكن أن ينتقل أيضا من شخص لآخر عن طريق اللعاب.

-لا توجد في الوقت الحالي أي أدوية أو لقاحات لهذا المرض.

أعراض فيروس «نيباه»

يعاني المصابون من حمى وسعال وصداع وآلام بطن وغثيان وقيء ومشاكل في البلع وعدم وضوح الرؤية، ويصاب نحو 60% من المرضى بالفيروس بغيبوبة يحتاجون فيها لمساعدة في التنفس، وفي حال تطور المرض يعاني المصابين من ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع معدل خفقان القلب وارتفاع حرارة الجسم.