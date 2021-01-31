بالأسماء.. إصابة 10 في انقلاب سيارة بزراعي بني سويف

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الأحد، في حادث مروري بالطريق الزراعي ببني سويف في مدينة ببا، بالقرب من قرية سُدس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري إثر انقلاب سيارة قرب قرية سدس بمركز ببا بالطريق الزراعي مصر اسيوط، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الجهات المعنية لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى والمرور لرفع آثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعاف الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب.

وتبين أن المصابين هم بطة جمعة خليفة، 22 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عبد الفتاح عبد العظيم، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء أحمد خليفة، 23 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ومريم شريف أمين، 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ويوسف السيد رزق، 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وياسر علي ابراهيم، 40 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وإيمان عوض السيد، 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود عزمي جمال، 39 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وفاجأني فرج الله سيد، 69 سنة، فلاح، مصاب بجرح قطعي بالرأس 10 سم، وسيدة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 65 عامًا، مصابة بغيبوبة.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ونُقل المصابون إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.