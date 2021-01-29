محافظ بني سويف يعلن صرف المعاشات من المدارس منعا للزحام

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مسؤولي هيئة البريد والجهات المعنية، لصرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة من خلال الوحدات المحلية المجاورة لمكاتب البريد والمدارس خلال فترة توقف الدراسة.

وجاءت تكليفات «غنيم» بهدف منع أسباب التكدس والزحام أمام مكاتب البريد، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن التعاون مع الهيئة العامة للبريد في هذا الشأن.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية والهيئة القومية للبريد بوزارة الاتصالات، لتقديم الدعم المتاح لتسهيل صرف المرتبات والمعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة، وكذا الخدمات الحكومية المختلفة التي تقدمها هيئة البريد، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات الفيروس.

كما وجه المحافظ لجان المتابعة بالزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة آليات تنفيذ عملية الصرف، للتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه انتظام الصرف، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات، وعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف.

وناشد المحافظ أصحاب المعاشات ضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المقررة منعًا للتزاحم واتباع التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعة، والتي أقرتها وزارة الصحة حفاظًا على الصحة العامة.

وكانت محافظة بني سويف قد أعلنت خطتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد، عبر إجراءات التناوب بين العاملين في المصالح الحكومية، وكذلك تطبيق غرامة على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة، إضافة إلى منع التجمعات.