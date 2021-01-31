10 أمراض معدية تعد أكبر خطر على العالم.. منها الإيدز والحصبة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأمراض المُعدية تنجم من الجراثيم والفيروسات والطفيليات والفطريات، والتي يمكن أن تنتقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من شخص إلى آخر.

وتنقسم الأمراض المعدية الى ثلاث فئات، هي: الأمراض التي تسبب الوفيات، والأمراض التي تسبب عجز لدى السكان، والأمراض التي تخلق تداعيات عالمية خطيرة، نظراً لسرعة انتشارها مثل وباء الكورونا الحالي.

فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)

في عام 2018، سجلت الصحة العالمية إصابة نحو 37.9 مليون شخص حول العالم بفيروس نقص المناعة البشري (HIV)، منهم 25.7 مليون من إفريقيا.

وتسبب المرض في وفاة أكثر من 36 مليون شخص منذ اكتشافه لأول مرة في أوائل الثمانينيات.

فيروس الجدري

يسبب الجدري الذي يعتقد العلماء أنه ظهر منذ نحو 3 آلاف عام، في الهند أو مصر، أفات الجلد.

وقتل الجدري ما يصل إلى ثلث المصابين به، فضلا عن خلق ندبات عميقة ودائمة،وعمى كل وجزئي للمصابين به.

وفي عام 1980، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض تم استئصاله، وآخر العينات المتبقية موجودة في الولايات المتحدة وروسيا.

فيروس الكوليرا

يسبب الكوليرا الذي خرج من الهند إسهالا حادا ويقتل المصابين في غضون ساعات، ويحدث بسبب تناول أو شرب أشياء ملوثة ببكتيريا Vibrio cholerae.

ينتشر المرض من خلال البراز، وتكون الوقاية عبر تحسين خدمات الصرف الصحي، ولا يزال هذا المرض يقتل ما بين 21 ألفا و143 ألف شخص كل عام.

تفشي الكوليرا في هاييتي في عام 2010، ما تسبب في مرض أكثر من 810 ألف شخص، ووفاة 9 آلاف شخص.

ينتشر المرض حالياً في اليمن ولا توجد إحصائية تكشف تحديدا عن أسباب الوفيات في هذا البلد.

الحصبة

تسبب الحصبة طفحا جلديا أحمر ونزلات البرد، وهي معدية بنسبة 90% لأي شخص يقترب من المصابين، ويمكن الوقاية منها بسهولة عن طريق التطعيم.

الملاريا

تنتشر الملاريا في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، والبحر الكاريبي، وآسيا، وجنوب المحيط الهادئ. وينتقل المرض عن طريق لدغة بعوضة الأنوفيليس.

ويتسبب في حمى حادة، وقشعريرة، ومرض يشبه الأنفلونزا، وتتطور حتى تتسبب بالوفاة. وسجلت الصحة العالمية أكثر من 200 مليون إصابة بالمرض في عام 2012.

إيبولا

ينتشر إيبولا خلال العشرة سنوات الماضية في غينيا، وليبيريا، وسيراليون، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

في 2014 رصدت منظمة الصحة العالمية 1779 حالة إصابة بإيبولا منها 961 حالة وفاة.

وتظهر الأعراض وهي الحمى، والطفح الجلدي، والإسهال، والتقيؤ، واحمرار العينين يوجد النزيف الداخلي والخارجي. وينتقل عبر مواد سائلة مثل اللعاب، والسائل المنوي، والدم.

نيباه

قال تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن فيروس نيباه الذي انتشر في الصين مؤخراً يسبب وفيات بنسبة 75%، وقد يكون أخطر من وباء كورونا.

يأتي نيباه الذي يسبب مشاكل تنفسية حادة من خفافيش الفاكهة في بنغلاديش والهند.

لايم

لا تقتصر قائمة الأمراض المعدية على هذه الأمراض، فعالم الفيروسات لا حصر له، فهناك مرض لايم الذي ينتشر في أمريكا الشمالية، وأوروبا وآسيا. وينتقل بسبب لدغات القراد. ويسبب حمى وطفح جلدي، وبدون علاج يصل الى القلب والجهاز العصبي.

فيروس الكبد (أ)

وينتشر بسبب المياه الملوثة والطعام غير المطبوخ وسوء النظافة الشخصية. ويتسبب في أعراض الحمى، وفقدان الشهية، والإسهال، ويصل عدد المصابين به الى 1.4 مليون شخص.

الحمى الصفراء

وتنتشر في أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وتسبب في الحمى، آلام الظهر والعضلات ويمكن أن تؤدي إلى النزيف.

وتقدر منظمة الصحة العالمية وجود 200 ألف مصابة به، ولا يوجد علاج للحمى الصفراء.