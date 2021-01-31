تفاصيل طباعة النقود البلاستيكية: تبدأ في يونيو بفئة 10 جنيهات

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أنه تقرر بدء طباعة النقود البوليمير في شهر يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه مقرر البدء في طباعة فئة الـ10 جنيهات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه يتم الاستعداد حاليا بمطبعة البنك المركزي الجديدة، بإجراء التجارب التشغيلية لماكينات الطباعة الجديدة، تمهيدا للبدء في طباعة النقود البوليمير (البلاستيكية).

المطبعة الجديدة تطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية

وأشار إلى أن المطبعة والمقر الجديد للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية، يقام على مساحة 130 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ الخاصة باﻹنشاءات في منتصف العام الجاري، وتضم 4 خطوط إنتاج وتطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية، بالإضافة إلى مركز الكاش سنتر والذي تم إنشائه وفقا لأحداث التكنولوجيات في العالم، والذي سيكون مميكنا بالكامل.

ونوه بأن مركز إعداد النقدية الكاش سنتر بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش، وتشمل إعداد مركز رئيسي جديد وتجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.

وتابع بأن البنك المركزي وضع خطة متكامة للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه تم ارسال عدد من المسئولين عن هذا الملف بالمركزي، لعدد من الدول الأوربية أبرزها إنجلترا وسويسرا على مدار الشهور الماضية لنقل تجارب هذه الدول في مجال طباعة واستخدام النقود البوليمير.