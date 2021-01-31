بعد اختيارها ضمن أفضل الوجهات.. أبرز المعالم السياحية في الإسكندرية

اختار موقع «تريب أدفايزر Tripadvisor» والذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم، مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، وذلك طبقًا للقائمة التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجًا بين المسافرين.

وتضمنت القائمة هذا العام 25 وجهة على مستوى العالم، حيث جاءت مدينة الإسكندرية في المرتبة رقم 23، واختار الموقع مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، حيث جاءت مدينة القاهرة في المرتبة رقم 12 والغردقة في المرتبة رقم 24.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز المعالم السياحة في عروس البحر المتوسط على النحو التالي:

قلعة قايتباي

وتعد قلعة قايتباي من أشهر معالم الإسكندرية، فهي تقع غرب الطريق الرئيسي للإسكندرية، وتطل على ساحل المدينة، وتعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

ويمكنك الاستمتاع بالسير داخل القلعة في الغرف المشيدة من الحجر التي تملأ أرجاء القصر، كما يمكنك الاستمتاع بمنظر البحر الذي يحيط بالقلعة من 3 جهات، ومشاهدة الأسوار والبرج الرئيسي من الناحية الشمالية الغربية.

حدائق المنتزه

وهي عبارة عن مجموعة من الحدائق الغنية بالأشجار والزهور، وتقع حدائق المنتزه في حي المنتزه شرق مدينة الإسكندرية، إذ تضم 5 شواطئ للسباحة بينهما شاطئان خاصان، فضلًا عن قصر المنتزه الملكي، وقصر السلاملك، وتتميز حدائق المنتزه بأشجارها العتيقة وأحواض الزهور النادرة.

كما تضم حدائق المنتزه عدد من المطاعم ومركز سياحي متكامل وملاعب وشاليهات، وتمتلئ المنتزه بأشجار النخيل الشاهقة، والزهور المتفتحة، التي تمكنك من الحصول على بعض الهدوء بعيدًا عن زحمة المدينة.

متحف كفافيس

يقع المتحف في محطة الرمل، حيث كان المتحف في الأصل منزلًا ثم تحول إلى متحف يضم مقتنيات الشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس، ويضم أيضًا قناع الدفن الخاص بكافايس وأثاث وهدايا من الكنيسي اليوناني ومؤلفاته وشرائط تحوي قصائده الملحنة ونصوص مكتوبة بخط يده.

عمود السواري

ويقع عمود السواري بحي كرموز، ويعتبر من أهم المزارات السياحية الأثرية بالإسكندرية، حيث أقيم العمود فوق تل باب سدرة بين منطقة مدافن المسلمين الحالية وبين هضبة كوم الشقافة الأثرية، ويشبة في ارتفاعة صواري السفن لذا سمي بعمود السواري.

متحف الأحياء البحرية

يعتبر هذا المتحف من المتاحف التثقيفية والترفيهية، ويضم مجموعة من الأحواض التي تحتوي على بعض الأسماك البحرية والزواحف التي تعيش بالماء المالحة وأخرى من أنواع الأسماك التي تعيش بالمياه العذبة، كما يضم بعض أنواع النباتات والأصداف التي تتواجد بالمياه سواء مياه البحار أو الأنهار، ويوجد جزء من ذلك المتحف يحتوي على بعض الأسماك والكائنات البحرية التي تم تحنيطها كالهيكل العظمي لإحدى أسماك القرش.