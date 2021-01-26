«غرفة المطاعم السياحية»: زيارات سرية للتفتيش على المنشآت والغلق للمخالفين

حذر عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة من التهاون فى اتباع وتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقال «المصري» فى بيان صحفى صادر عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية اليوم الثلاثاء، إن الغرفة تلقت خطاباً من عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، أكد فيه أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون فى معاقبة المنشآت والمطاعم السياحية التى لا تلتزم بالقواعد والضوابط التى أقرها مجلس الوزراء فى الاشتراطات الخاصة الصحية لاستئناف النشاط وعودة السياحة إلى مصر.

وأشار إلى أن قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والأثار، سيقوم بحملات تفتيشية سرية على المطاعم والكافتيريات والمنشآت الخاضعة للإشراف السياحى للتأكد من الالتزام بهذه القواعد.

رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: غلق أسبوع لأي منشأة تخالف قرارات الحكومة

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن خطاب مساعد وزير السياحة والأثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، قد أشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة اللواء عاطف عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، قد ارسلت خطاباً إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، يؤكد فيه على ضرورة تنفيذ المنشآت الفندقية والسياحية لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية، وقرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بتوقيع عقوبات على المنشآت التى تخالف الضوابط وتغريمها بمبلغ 4 آلاف جنيه إلى جانب إغلاقها لمدة 7 أيام حالة المخالفة الأولى وتتصاعد فى تكرارها .

أشار عادل المصرى، إلى أن الخطاب أكد أيضاً على أنه سيتم توقيع العقوبة الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيها على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة خلال تواجدهم بهذه المنشآت، وما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء بشأن التصالح فى هذه المخالفة.

وطالب «المصرى»، أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى ضرورة التأكد من التزام منشآتها بكافة الضوابط والاشتراطات التى اعتمدها مجلس الوزراء المعروفة بــ «السلامة الصحية» والخاصة بالتشغيل، ومدى التزامها بتطبيقها لهذه الشروط الخاصة سواء بأعداد المترددين والرواد، وقياس درجة حرارتهم، وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال، وتوخي معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأكد على أهمية الالتزام بنسبة التشغيل 50%، سواء فى طاقتها الاستعابية أو العاملين بها، وعدم تشغيل كبار السن، مع توعية العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة، وحظر تقديم الشيشة، والقيام بقياس درجة حرارة رواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد، ومتر بين الأفراد، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان، مع وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة.