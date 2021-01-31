«التنظيم والإدارة»: انتهاء مشروع تحديث الملف الوظيفي بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور المحافظة، اليوم، للإعلان عن انتهاء تحديث بيانات الموظفين بالمحافظة وبدء الربط الإلكتروني بين المديريات والجهاز، ووقف التراسل الورقي، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، الذي ينفذه الجهاز.

وأعرب المحافظ عن شكره لرئيس الجهاز على تلبيته الدعوة لزيارة المحافظة، مشيدا بجهود فريق عمل المشروع بالمحافظة والجهاز والتي تم تتويجها بإعلان محافظة الوادي الجديد أول محافظة تنتهي من التحديث ويتم ربطها إلكترونيا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أزرع شجرة مثمرة متميزة

ووجه الدكتور صالح الشيخ الشكر للواء الزملوط على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجانبين لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التحديث، لتصبح المحافظة الأولى في الربط إلكترونيا مع الجهاز، بما له من أثر على سرعه إنجاز الموضوعات بين الجانبين والتحديث اللحظي لكل البيانات.

وغرس الشيخ نخلة بحديقة 30 يونيو بجوار مطار الخارجة بالوادي الجديد، وذلك تدعيما لمبادرة «أزرع شجرة مثمرة متميزة» والتي أطلقها اللواء محمد الزملوط، في سبتمبر 2017، وتهدف إلى نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة وبالأخص أشجار النخيل بالمدارس والدواوين الحكومية والشوارع.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر قرارا بأن يتم صرف حافز شهري قدره 250 جنيها، لمن يرشح من قبل الجهاز داخل كل جهة إدارية، والذي يتولى تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، بواقع موظف واحد بكل وحدة، وبحد أقصى موظفين اثنين حسب الحاجة، استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 15، المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر عام 2018، على منظومة الحوافز لمسؤولي تحديث الملفات الوظيفية، بوحدات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم الصرف باعتماد السلطة المختصة بالوحدة الإدارية أو من تفوضه، ويتولى الموظف المسؤول عن تحديث الملفات الوظيفية بالوحدات القيام بالمهام التي يعهد إليه بها من قبل الجهاز.