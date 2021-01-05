محافظة مطروح: بحث 187 طلبا لتقنين مباني وأراضي زراعية فى 8 مدن

ترأس اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماع لجنة البت فى طلبات تقنين أراضي الدولة، اليوم، بحضور جميع الجهات والإدارات المعنية، للبت فى عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمبانى وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الإستقرار للمواطنين .

وإستعرضت اللجنة عدد 187 طلبا مقدم لتقنين مباني وأراضي زراعية بمدن ومراكز المحافظة فى إطار القانون 144 لسنة 2017، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.

وأكد محافظ مطروح خلال الاجتماع حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الإجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الإستقرار الإجتماعي والنفسى لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه محافظ مطروح إلى الإسراع ببحث جميع الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أى عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الإجتماعى لمواطنى المحافظة، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة.

وقال إن المحافظة تسعى لتقنين أوضاع المواطنين من خلال الطلبات المقدمة طبقا لأحكام القانون المنظم، بهدف تحقيق الإستقرار لجميع أهالى مطروح والمواطنين المقيمين فى مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

ولفت غلى أن هناك متابعة لأعمال التصالح على مستوى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، بالإضافة إلى المركز التكنولوجى الرئيسى بديوان عام المحافظة، وجميعهم يشهدون إقبالا من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات التصالح على مخالفات البناء.

وشدد على تقديم جميع التسهيلات من خلال المراكز التكنولوجية حتى يتم الإنتهاء من جميع إجراءات التصالح، مما يساهم فى تحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطنين طبقا للقانون المنظم للتصالح، ولوائحة التفصيلية التى يتم تنفيذها.