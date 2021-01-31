وكيل الأزهر الأسبق يتهم جابر عصفور بانتهاك الدستور.. والأخير يرد

بعد أيام من تصريحات الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق والتي تناول من خلالها دور الأزهر واعتراضه على المادة السابعة في الدستور والتى تختص بدور مؤسسة الأزهر الشريف، كتب الدكتورعباس شومان وكيل الازهر الأسبق وعضو الهيئة الاستشارية للفتوي بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، منتقدًا ما قاله الأول من تصريحات معلنًا تفنيد كلامه الذي ذكره على إحدى القنوات الفضائية، كما تحدث عن مواجهة سابقة لهما نشرت عبر الصحف.

وهو ما رد عليه «عصفور» في تصريحاته لـ«الوطن» موضحا حقيقة المشهد وترحيبه بالجدال.

شومان: وجب تفنيد كلام «عصفور» على إحدى القنوات الفضائية

وكتب الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الأسبق وعضو الهيئة الإستشارية للفتوي بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «الدكتور عصفور وانتهاك الدستور، على ما يبدو أن الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة السابق أخذ على عاتقه مهاجمة الأزهر وحده حتى الرمق الآخير من حياته، ولو اقتضى الأمر مهاجمة الدستور والقانون، وقد سبق وتواجهنا على صفحات الأهرام حين تعرض للأزهر ونسب لعلمائه القدامي ماهم منه براء، وكان وقتها على كرسي وزارة الثقافة، وبعد أن جاء مسترضيًا فضيلة الإمام الأكبر ساعيًا لوقف ردودي على مقالاته التي أزعجته كثيرًا، وجه فضيلة الإمام بوقف نشر مقالات الرد عليه، ومع أن هذا كان مشروطًا بوقف تعرضه للأزهر إستمر الرجل بمناسبة ومن دونها التعرض للأزهر واختصاصاته وعلمائه، وحيث وصل الأمر لإنتهاك الدستور والقوانين، ورفض إرادة شعب رضي خلال قرن من الزمان بالدساتير التي جعلت الإسلام دينًا رسميًا للدولة، ليجعل من نفسه سلطة فوق مصدر السلطات كلها وهو الشعب، وحيث يسعى لتجريد الأزهر من اختصاصاته التي رضيها العالم الإسلامي كله وليس الشعب المصري فقط، فقد وجب تفنيد كلامه الذي ذكره على إحدى القنوات الفضائية مؤخرا، وسيكون قريبا بإذن الله».

نص المادة 7 من الدستور

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الإعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

جابر عصفور: شومان ليس الكاتب الأصلي للمقالات وشيخ الأزهر صديق شخصي

وقال جابر عصفور إننا في دولة تدعم إختلاف الآراء و«شومان» و«أهلا وسهلا بتنفيد كلامي هذا حقه»، نحن نعيش في مجتمع يسمح بحق الإختلاف في الرأي كما أن رأي لن يقلل من تقديري لكثير من مشايخ الأزهر، فأنا حين أختلف لا أكون ضد المؤسسة إنما بعض الأفكار مؤكدًا «أنا أجل الازهر واحترم كل العقول النيرة فيه وكل المشايخ الذين يكتبون كتابا تمثل استنارة للمجتمع»، حتى أن كتابي الآخير مهدى لعالم الأزهر االراحل والمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وفجر «عصفور» مفاجأة أخرى، قال فيها أن المقالات التي وصفها شومان بمواجهات على صفحات الأهرام لم يكن شومان هو كاتبها الحقيقي إنما علم من جهة موثوقة أن شخصا آخر «رحمة الله عليه» أعلم منه هو صاحب المقالات، طالبًا عدم ذكر إسمه لأنه لم يعد موجودًا، كما أنه «لم يذهب إطلاقًا لكى يسترضى فضيلة شيخ الأزهر»، موضحًا أنه وشيخ الأزهر تربطهما علاقة صداقة شخصية ولا أحد يعلم ما جرى في اللقاء الذي جمعهما حيث كان لقاء شخصي وبالفعل توقفت المقالات لكن لم يتوقف الهجوم من جانب شومان، بحسب الدكتور جابر عصفور.

أما فيما يخص اعتبار آراه "انتهاك الدستور والقوانين"، قال عصفور، إن الدستور نفسه يسمح بالاعتراض على بعض المواد منه وان الاعتراض وابداء الرأي حق دستوري لكل المصيين ومن ومن حق أي مواطن أن يحلل مادة دستورية والاعتراض عليهغا ان كانت ستؤدي إلى نتئج سلبية فيما بعد.