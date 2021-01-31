انتحار عامل بالخانكة: زوجته نقلت «العفش» فأشعل النار في نفسه

تخلص عامل بمصنع بلاستيك في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، من حياته بإشعال النيران في نفسه، بعد قيام زوجته بترك المنزل ونقل كافة الأثاث و«العفش» من مسكن الزوجية بمساعدة أسرتها إثر خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى الخانكة بوصول «محمد ط س»، 20 سنة عامل بمصنع بلاستيك مقيم دائرة مركز الخانكة، مصاباً بحروق متعددة بالرقبة والصدر والذراعين وأجزاء من الفخذين وتوفى على أثرها

وانتقل المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز الخانكة لموقع البلاغ وتبين من التحريات على أثر خلافات زوجية بين المجنى عليه وزوجته، عاد من عمله، وجدها تركت المنزل بعدما قامت بالاستعانة بأفراد أسرتها، فى نقل أثاث وعفش المسكن وكافة المنقولات وجد المنزل خاليا إلا من البلاط فيه، فأصيب بحالة من الصدمة والذهول أقدم على أثرها بالنزول إلى الشارع وسكب على ملابسه مادة مشتعلة قاصدا التخلص من حياته وتمت إحالة المحضر إلى نيابة الخانكة، التى قررت برئاسة أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال القليويبة، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي وقت سابق إصيب شخصين في مشاجرة بينهما بسبب خلافات العائلية، حيث تعدى كلاهما علي الاخر خلال جلسة لإنهاء الخلافات الزوجية لشقيقه احداهما مع زوجها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم نقل المصابين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية بلقس مركز قليوب.

وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وبالفحص تبين أنها حدثت بين «إسلام ج ع»، 26 سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر و«خلف ا م»، 33 سنة، مصاب جرح قطعي بالرأس.