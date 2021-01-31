محافظ الجيزة: مراجعة سلامة العقارات المحيطة بموقع حريق مخزن الكاوتش

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إخلاء العقارات المجاورة لعقار اشتعلت النيران في مخزن للكاوتش أسفله، بجوار سلم حي الهرم بالطريق الدائري نطاق مركز كرداسة، حرصاً على سلامة المواطنين، ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الإنشائية للعقارات، وحرص المحافظ، على المتابعة الميدانية لجهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكلف المحافظ، بالتواجد الدائم على مدار اليوم، من الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة، وتأمين حركة السير على الطريق الدائري.

وشهد موقع الحريق، تواجدا مكثفا لسيارات الإطفاء والتي تبذل أقصى مجهوداتها حتى الآن، للسيطرة على الحريق الناتج عن تواجد كمية كبيرة من مخزون الكاوتش، ببدروم العقار، الأمر الذي يعيق أعمال الإطفاء والتبريد أمام الأجهزة المعنية.