محافظ الجيزة يعتمد ترقية 14874 معلما وأخصائيا

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة ترقيات، 14874 معلما وأخصائيا من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلي الوظيفة الأعلى.

جاء ذلك بناء علي القرار الصادر، رقم 210 لسنة 2021، الذي ينص على أنه اعتبارا من 1 يناير 2020، يرقى 14874 من أعضاء هيئة التعليم، شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائين «الاجتماعيين، والنفسيين»، وأخصائي «التكنولوجيا، والصحافة والإعلام»، وأمناء المكتبات، من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.

وأصدر «راشد» قرارا رقم 205 لسنة 2021، الذي ينص على أنه اعتبارا من 1 يناير 2020، ينقل 52 من شاغلو وظائف المجموعة «النوعية التخصصية، والفنية للتعليم»، على اختلاف درجاتهم المالية من العاملين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه، والإخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين»، وأخصائي «التكنولوجيا، والصحافة والإعلام»، وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وألحق للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديرية التعليمية التابع لها، الذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية، المقررة إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها، بعد التحقق من استيفائهم باقي أشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها.

وأكد محافظ الجيزة، أن القرارات جاءت وفقا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم، من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.

ونوه اللواء أحمد راشد، إلى أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم، والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.