«الماكس وأموتريل».. أدوية يحذر تناولها لعمال السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، أن صندوق مكافحة الإدمان يقوم بحملات مفاجئة على العاملين بالسكة الحديد سواء سائقي القطارات أو عمال المزلقانات والمناورات والكمسرية وعمال المزلقانات والمهندسين والفنيين، لضبط متعاطي المواد المخدرة، مؤكدة على وجود بروتوكول تعاون موقع مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى لإجراء تحليل مخدرات فجائي على جميع العاملين بالسكة الحديد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن صندوق مكافحة الإدمان يقوم بحملات مفاجأة لا تعلم بها الهيئة، ويقوم بإخطار الهيئة في صباح يوم حملته المفاجئة لكنه لا يحدد المنطقة التى سيستهدفها، وبإمكانه استهداف العاملين في أي منطقة على مستوى الهيئة بما فيهم رئاسة الهيئة، ويجرى تحليل مخدرات لبعض العاملين الذين يختارهم عشوائيا.

أكد اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، أن هناك بعض الأدوية ممنوع أن يتناولها عمال السكة الحديد إلا بأذن من دكتور متخصص ويكون تابع للهيئة، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الأدوية «ترامادول - الماكس - أموتريل»، موضحا أنه في حال تناولها أي عامل، خاصة في طوائف التشغيل بالسكة الحديد يعتبر تعاطيا للمخدرات إلا إذا سمح لها دكتور الهيئة بتناولها.

وقال إمام، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تطبيق عقوبة جديدة على متعاطي المخدرات بالسكة الحديد، تمثلت في الفصل النهائي من الوظيفة حال تكرار العامل للمواد المخدرة، طبقا للتحاليل التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان، لافتا إلى أن هناك حملات مفاجأة تتم على جميع العاملين بالسكة الحديد، لضبط المدمنين، مؤكدا أن هناك عقوبة أيضا، 3 أشهر عزل من الوظيفة، لحين الإقلاع عن الإدمان، ومن ثم عودة العامل إلى وظيفته مرة أخرى.

وأضاف «إمام»، بأن جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، وهم سائقي القطارات ومساعديهم، وعمال المزلقانات والتحويلات والمناورات، يخضعون إلى تحليل المخدرات بصفة دورية، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب والعاملين، مشيرا إلى أن حملات تحليل المخدرات على العاملين تتم بصورة مفاجئة، منوها إلى أنّ الهدف من الحملات القضاء على إدمان المخدرات بين صفوف العاملين بالسكة الحديد.