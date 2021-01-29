السكة الحديد والمترو يحاصران كورونا بـ9 إجراءات داخل القطارات والمحطات

تواصل هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الحماية الكاملة للركاب المسافرين.

من جانبه أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة لمحاصرة كورونا، موضحاً أن تطبيق الغرامات الفورية والمقدرة بـ 50 جنيها، ساعد على التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى محاصرة الفيروس وعدم انتشاره.

وقال «رسلان»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تخضع لعمليات تعقيم بصفة دورية، منوهاً إلى أن الهيئة لم ترصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة، مؤكداً أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية مستمرة.

وترصد «الوطن»، إجراءات السكة الحديد والمترو لمحاصرة فيروس كورونا بالمحطات والقطارات، وهى كالتالي:

1- تعقيم وتطهير المحطات بالسكة الحديد والمترو كل ساعتين تقريباً.

2- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل، للحد من انتشار الفيروس.

3- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير الحماية الكاملة للركاب.

4- عدم السماح لأي راكب من خول محطات السكك الحديدية والمترو دون ارتداء الكمامات الطبية.

5- عدم السماح لأي راكب من استقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية بسبب كورونا.

6- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بمحطات السكة الحديد ومترو الأنفاق لتقديم الدعم لأى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفي عزل لنقله إليها لتلاقي العلاج اللازم.

7- توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيها وتصل إلى 4000 جنيه على أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

8- تخصيص منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على شبابيك التذاكر.

9- الدفع بقطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية بالسكة الحديد والمترو لمنع التزاحم على أرصفة المحطات.