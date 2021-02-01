10 جهات تمول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. تعرف عليها

تستعرض لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون «إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»، وذلك بعد الانتهاء من مناقشته قبل أشهر ماضية بعد إحالته من الحكومة، وبحسب بند القانون هناك 10 موارد لتمويل الصندوق الذي من شأنه القضاء على قوائم الانتظار.

موارد تمويل الصندوق

تنص المادة 10 على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2- 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

3- 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

4- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

5- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزراة الصحة والسكان.

6- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

7- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

8- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.

9- عوائد استثمار أموال الصندوق.

10- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الادرات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وادراج العلاج الحر بالمحافظات وفقا لاحكام قانون المنشات الطبية رقم 51 لسنة 1981.11

- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس ادارة الصندوق في نطاق اغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.ويجوز بقرار من مجلس ادارة الصندوق استثمار حصيلة امواله في المجالات التي يراها مجلس ادارة الصندوق بعد اخذ راي وزارة المالية.

خدمات الصندوق

الخدمات التي يمولها الصندوق نصت عليها المادة 2 كالتالي: «يهدف الصندوق إلى استدمة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في المجالات الآتية»:

1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

2- دعم شراء الأدوية.

3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

4- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازة الدولة لتغطيتها.