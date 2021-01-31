10 وزراء أمام مجلس النواب لاستكمال بيان الحكومة الأسبوع الحالي

يواصل مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة لاستكمال الاستماع لبيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم في إطار تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق» والخطة والرؤية المستقبلية للوزارة، وذلك استكمالا للاستماع لبيان الحكومة حول ما تم من تنفيذ برنامج الحكومة؛ والذي بدأ قبل أسبوعين بالاستماع إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ثم الاستماع لما يقرب من 20 وزيرا على مدار الأسبوعين الماضيين.

و‏تشهد جلسة، اليوم الأحد، إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان المهندس وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة أيضا.

‏وتشهد جلسات يوم الإثنين المقبل إلقاء بيان الدكتور وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يشهد يوم الثلاثاء المقبل إلقاء بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وي‏شهد يوم الأربعاء بمجلس النواب إلقاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.‏

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.