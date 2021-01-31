محامي الطبيب المتهم بالتحرش: القضية حلم وسأفسره للمحكمة

ممثل ومغني، وشابان آخران، تقدموا بلاغات للنائب العام، تفيد بمحاولة طبيب أسنان التحرش بهم داخل عيادته الخاصة بالدقي، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، خصوصا بعد أن ألقت الشرطة القبض على المتهم، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، ومع تولي كمال يونس المحامي بالنقد، الدفاع عن المتهم، عاد الجدل مرة أخرى.

محامي الطبيب المتهم بالتحرش: لم أتردد لحظة واحدة في تولي القضية

قال كمال يونس المحامي بالنقد، أنه تولى قضية الطبيب منذ 4 أيام فقط، ولم يحصل على صورة رسمية من التحقيقات حتى الآن، حيث إنه قدم طلب رسمي أمس للنائب العام، لاستلام صورة رسمية من التحقيقات، وسيحصل عليها في خلال 4 أيام.

ورفض يونس، الهجوم على موكله أو عليه للدفاع عنه، مؤكدا في حديثه لـ«الوطن»، أن «المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات»، مشيرا إلى أن كل ما ينسب له حتى الآن، اتهمات دون إثباتات، وأنه في انتظار صورة القضية، والأمر الآن في يد النيابة.

أما عن تولي يونس الدفاع عن الطبيب المتهم رغم ما يحيط بالقضية من جدل، قال إنه لم يتردد لحظة في تولي القضية، لآنها كـ«حلم»، وواجب المحامي تفسيره للمحكمة، والقرار أولا وأخيرا للقاضي.

اعترافات الطبيب المتهم بالتحرش

وكان طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، قال في اعترافاته خلال التحقيقات التى جرت معه، بتهمة هتك عرض 5 رجال بالقوة، إنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، ما زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأوضح البيان الصادر عنها إنها تلقت بلاغًا من 5 أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي، ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، وبعد الاستماع إلى شهاداتهم، والاطلاع على ما قدمه بعضهم من أدلة فنية ضدَّ المتهم، أمرت بضبطه وإحضاره.