الخريطة الكاملة لتطوير 36 قرية و148 عزبة بشبين القناطر ضمن حياة كريمة

حظي مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بنصيب الأسد حيث جرى اختياره بالكامل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية من خلال تطوير وتنمية 36 قرية و148 عزبة ضمن المبادرة لتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئى للأسر في القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية لتسهم في تحقيق حياة كريمة لهم

«الوطن»، تستعرض الخريطة الكاملة للمشروع وأسماء القرى والتوابع الخاصة بها والمشروعات ضمن المبادرة حيث تأتي المبادرة وسط فرحة الأهالي الذين أكدوا أنها تمثل إنسانية واهتمام الرئيس بالمواطن المصري البسيط وبمعاناة الطبقات الفقيرة وحرص القيادة السياسية على توفير الخدمات اللائقة وحل أزمات الطبقات الفقيرة ومساعدتهم والارتقاء بهم وتوفير حياة كريمة.

وتضمن المبادرة تطوير 36 قرية و148 عزبة بشبين القناطر في كل مناحي الحياة من التعليم والصحة، ومياه الشرب، والصرف صحي والطرق، والكهرباء والغاز

القرى المستهدفة ضمن التطوير

تشمل المبادرة قرى كفر ومنية شبين وكفرالدير والحصافة وطحا نوب وكفر طحا والكوم الأحمر ونوي ونوب طحا والزهويين والقشيش والعطارة والغريري والحزانية والجعافرة والسلمانية وكوم السمن وعرب الشعارة والمريج والشوبك وكفر الشوبك والشوبك وكفر سندوة ومنشأة الكرام وعرب جهينة وعرب الصوالحة والأحراز وتل بني تميم وكفر سليمان الور وطحوريا وكفر طحوريا والحسانية والقلزم وكفر سعد بحيري وكفر الشيخة سالمة وكفر الصهبي وكفر الشرفاء القبلي.

خدمات تنموية في مجال الكهرباء

تهدف الخطة لتوفير مستوى خدمى لائق وإنشاء مشروعات تنموية وتحسين البنية الأساسية وسوف يتم تدعيم الوحدات المحلية بـ 6625 عمود إنارة و940 كشاف ليد و36 محولا كهربائيا بتكلفة 47 مليون جنيه.

توصيل خدمة الغاز الطبيعى للقرى فى مدة عام فور الانتهاء من خدمة توصيل الصرف الصحى بـ 510 ملايين جنيه لخدمة 5565 ألفا و686 نسمة وإنشاء وحدتين اجتماعيتين بـ 30 مليون جنيه

خدمات صحية بشرية وبيطرية

افتتاح قسم الحضانات بالوحدة الصحية بالأحراز، والمكونة من 10 حضانات بتكلفة 2 مليون جنيه وقسم الحضانات والأطفال المبتسرين بقرية نوي، والمكونة من 10 حضانات بتكلفة 2.5 مليون.

تطوير 26 وحدة صحية بتكلفة 9 ملايين جنيه لخدمة 379 ألفا و103 مواطنين

الكشف على أكثر من 1700 حالة مرضية للمواطنين فى مختلف التخصصات من خلال قوافل مستشفي بنها الجامعي وصرف العلاج بالمجان وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعى لاستكمال الفحوصات الطبية.

تنظيم قوافل بيطرية شاملة ومجانية بقرى المبادرة لتوفير التحصينات والأدوية اللازمة للثروة الحيوانية التى يمتلكها أبناء القرى بالمجان، وإجراء عدد من العمليات الجراحية ومتابعة حالات الحمل لرؤوس الثروة الحيوانية.

إطلاق حملات توعية بكيفية زراعة المحاصيل ومكافحة الآفات

خدمات متنوعة

افتتاح سجل مدني بقرية الجعافرة وتسليم 17 كرسيا متحركا لذوي الهمم وللأسر الأولى بالرعاية ومشايات وأجهزة تعويضية بقرية الأحراز بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي واستخراج تصاريح الحفر لتركيب شبكات تليفونية لتقنية الألياف الضوئية فور الانتهاء من تركيب خطوط الغاز.

مياه الشرب والصرف الصحي

تضمن خريطة المشروعات تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى عددا من المشروعات الجديد منها صيانة وتركيب المحابس ورفع العينات لتوفير كوب ماء نظيف وعقد لقاءات وندوات بمواطنى القرى للحفاظ على المياه، والانتهاء من توسعات محطة مياه شبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المرشحة المنتجة لتغطية قرى ومدينة شبين القناطر.

أعمال محطة معالجة الصرف الصحى بالقلزم بمدينة شبين القناطر لخدمة قرى (القلزم–طحوريا –كفر طحوريا–عرب الغديرى-الاحراز-الحسانية) بتكلفة 200 مليون جنيه لتغطية تلك القرى بخدمة الصرف الصحى.

استكمال وتوسعة وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه وتوريد لوادر زحف وسيارات واوناش كهربائية وتغيير محابس لخدمة 36 قرية و148عزبة تابعة لها محرومة من الصرف الصحى بتكلفة مليار و890 مليون جنية لخدمة مايقرب من 400 الف نسمة

مشروعات تعليمية

تضمن خريطة مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر إنشاء 53 مدرسة موزعة على قري المركز بالمراحل المختلفة بتكلفة تقدر بـ 394 مليون جنيه لخدمة 556 ألفا و691 نسمة.

الطرق والرصف

من المقرر رصف طرق وتركيب بلاط انترلوك بمليار و880 ألف جنيه، بالإضافة إلى تبطين وإحلال وتجديد الترع وإنشاء كبارى بأطوال 90 كيلو بـ 325 مليون جنيه، لخدمة 537 ألفا و554 نسمة بتلك القرى.

مشروعات مراكز الشباب

تضم خريطة المشروعات تطوير مركز شباب الأحراز بتكلفة مليون جنيه

تحديد المراكز الشبابية والنوادى التى تحتاج إلى تطوير وإحلال وإنشاء جديد طبقا لتوجهات وزير الشباب وتشمل رفع كفاءة 22 مركزا وبناء 5 جديدة على مستوى قرى مركز شبين القناطر.